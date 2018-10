«Meno risorse e personale» Domani medici in assemblea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VERTENZAANCONA Gli ospedali di Torrette, Fano, Urbino, Jesi, Macerata, Fermo e l'Inrca di Ancona sono le 7 sedi sul territorio regionale nelle quali sono convocate le assemblee sindacali di Anaao Assomed Marche per lo stato di agitazione relativo al rinnovo del contratto, la carenza di organico, la precarietà, la problematica della ristrettezza delle risorse in sanità. Gli oltre 600 medici e dirigenti sanitari iscritti, dopo il sit-in della scorsa settimana di fronte a Montecitorio, si ritroveranno domani dalle 12 alle 14, per fare il...