Meno malati, finalmente 0 morti Le Marche allo start senza paura

L'EPIDEMIA

ANCONA Lo zero più atteso nei bollettini del Gores Marche tardava ad arrivare dal 2 marzo e ieri sera vederlo apparire è stata come una liberazione. Per il primo giorno dopo due mesi e mezzo di bagni di lacrime, dal primo decesso registrato a Fano di un paziente 87enne, nella nostra regione non si sono registrati decessi attribuiti al Coronavirus. Il bilancio delle vittime, già pesantissimo, resta fermo a 984.

Per il resto i numeri dell'epidemia saltellano ancora, sovrapponendo casi di contagi originati durante la fase 1 dell'emergenza (la maggior parte) con i pochi nuovi positivi datati maggio. Ma anche in questa situazione mista le Marche si presentano alla linea di ripartenza di oggi, quando riapriranno bar ristoranti e molte altre attivtà, con una curva epidemiologica sotto controllo. Non solo lo attestano il Ministero della Salute e l'Istituto superiore della Sanità, che nel primo report settimanale del monitoraggio della Fase 2 hanno inserito le Marche tra le regioni a classificazione bassa (livello 2) nella probabilità di aumento di trasmissione del virus (indice RT 0,55) e nell'impatto sui servizi sanitari, nonostante un'incidenza settimanale di nuovi casi (10,69 ogni 100mila abitanti) classificata come intermedia-alta. In sintesi: una situazione «complessa ma controllata».

Ma ci credono soprattutto al Gores Marche, il gruppo operativo regionale per l'emergenza sanitaria. È attivo dal 27 gennaio sul fronte del Coronavirus e oltre a offrire le proprie competenze tecniche per la gestione sanitaria dell'emergenza monitora con i suoi bollettini l'andamento dei contagi e i riflessi sulle strutture sanitarie della regione Marche.

Fase di transizione

Ovvio che in questa fase di transizione il Gores sia attentissimo a percepire ogni minimo segnale di rialzo dell'epidemia nelle Marche. Ma per ora, due settimane dopo il primo rilascio parziale del lockdown datato 4 maggio, non se ne vedono. «Per il momento non abbiamo contraccolpi negativi, non c'è stato alcun accenno di nuovi focolai, i casi positivi che emergono in questi giorni riguardano principalmente soggetti sottoposti a nuovo tampone alla fine di aprile e già in quarantena o personale sanitario sottoposto a tampone dopo una positività al test sierologico», conferma il dottor Mario Caroli, primario del Pronto soccorso di Jesi e responsabile del Gores Marche. Confermate dunque per ora le proiezioni del Gores e dell'Ossservatorio epidemiologico della Regione Marche secondo cui in tutta la regione si dovrebbe arrivare nell'ultima settimana di maggio nella fase dello zero alternato, quella in cui giornate senza contagi si susseguono ad altre con massimo 2 positivi.

La via d'uscita

Ascoli e Fermo hanno imboccato questa rampa d'uscita dall'epidemia già da settimane, Ancona ha già registrato tre giornate a 0, mentre Pesaro e Macerata impiegano più tempo a raffreddarsi e viaggiano nell'ultima settimana a medie rispettivamente di 11 e 5 casi giornalieri. «Se non sopravvengono situazioni al momento imprevedibili - conferma il dottor Caroli - dovremmo riuscire a rispettare quelle proiezioni per la nostra regione». Anche i 25 casi positivi registrati ieri sugli 863 tamponi esaminati sabato, come già era avvenuto il giorno precedente, riguardano soprattutto infezioni datate aprile, tranne 5-6 casi più freschi relativi a maggio: 3 nuovi contagi riguardano la Provincia di Pesaro (che sale a 2.730 positivi), 6 Ancona (1.859), 11 Macerata (1.103), 3 Fermo (che dopo una settimana intera senza nuovi positivi sale a 458), uno Ascoli (290) e uno è di fuori regione. I contagiati dall'inizio dell'epidemia salgono nelle Marche a 6.667, con un incremento giornaliero del lo 0,4%, leggermente superiore alla media nazionale, ieri allo 0,3.

Un decimo del picco

Continuano a diminuire i pazienti Covid negli ospedali delle Marche, scesi da 171 a 169, anche se ieri c'è stato un ricovero in più nelle terapie intensive (a Torrette) che ha fatto salire il totale a 18, circa un decimo del picco (169) raggiunto a fine marzo. Aumentano ancora i dimessi e guariti (ieri 3.118, +115 in un giorno, mille in più dall'inizio del mese) e diminuiscono i positivi in isolamento domiciliare (2.396, -90). Il saldo tra i due valori continua a far scendere in picchiata la curva dei positivi attuali, ieri a 2.565, 92 in meno rispetto a sabato, ridotti ormai di un terzo rispetto al picco del 7 aprile (3.738).

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

