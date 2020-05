Meno di 400 ricoverati Ieri più 0,4% di casi positivi

ANCONA La curva dei contagi prosegue la sua fase quasi piatta, con un incremento giornaliero di 29 casi positivi (lo 0,4% rispetto al giorno precedente, contro una media nazionale dello 0,7%) che porta il totale delle infezioni da Coronavirus nelle Marche a 6.421 dall'inizio dell'epidemia. Anche nell'ultimo aggiornamento, relativo agli esami effettuati martedì, i tamponi infetti sono abbastanza rari, meno del 3% rispetto ai 981 testati. Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali Covid delle Marche. Ieri a mezzogiorno erano 395, un terzo rispetto ai quasi 1.200 del picco raggiunto il 29 marzo. Un numero così basso di degenti infetti non si vedeva nei bollettini dal 12 marzo, quando però ci fu un vero e proprio assalto ai pronto soccorso, con ben 92 ricoveri in 24 ore. Invariato il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (42) mentre crescono sia il numero dei dimessi-guariti (2242, +5 rispetto a martedì) e soprattutto dei positivi in isolamento domiciliare (2.841, +51). Proprio questo rialzo fa crescere anche i positivi attuali, ossia i marchigiani che hanno ancora l'infezione da Covid in corso: ieri erano 3.236 (+17). Aumentano purtroppo anche i decessi: ieri il Gores Marche ne ha comunicati altri 5, tra gli ospedali di Marche Nord (4) e Torette. Si tratta di due uomini di Pergola (85 e 93 anni), due donne di Pesaro (71 e 79) e di un'anconetana di 89 anni. Il totale delle vittime è salito a 948.

