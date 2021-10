Medicina di genere il ministro Bonetti «Riprogetteremo tutta la sanità»

ANCONA «È in atto una riprogettazione generale della sanità. La pandemia ci ha fatto capire quanto sia necessario innovare e investire sulla salute e nel quadro degli interventi massima attenzione viene riservata alle politiche attive sulla specificità di genere». È stata affidata al ministro Elena Bonetti l'apertura del convegno sulla medicina di genere, una visione complessiva tra passato e presente, organizzato dalla Commissione regionale pari opportunità con l'assessorato alle Po della Regione Marche, l'Univpm, il patrocinio dell'Azienda Ospedali Riuniti e del Consiglio regionale. L'iniziativa è stata ospitata nell'auditorium Montessori della facoltà di Medicina e Chirurgia della Politecnica. A chiedere che anche nell'elaborazione del nuovo Piano sanitario regionale si tenga conto della medicina dedicata alle donne è la presidente della Commissione pari opportunità, Maria Lina Vitturini. L'attenzione del governo regionale alle problematiche femminili è stata ribadita dall'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, che in relazione al Piano ha fatto presente l'intenzione di prevedere «un investimento importante, individuando ambiti di sostegno concreto in diversi settori e attivando percorsi condivisi che abbiano come caratteristica quella della massima conoscenza e diffusione dei temi posti in primo piano». Il connubio tra salute, sociale e cultura nell'intervento dell'assessore regionale Giorgia Latini mentre nella la seconda parte dell'incontro si è svolta una tavola rotonda con protagoniste le associazioni marchigiane. A coordinare il dibattito Rossana Berardi, direttore Clinica oncologica Ospedali Riuniti Ancona Univpm.

