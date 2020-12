Medici militari e 10 infermieri per sostenere le case di riposo

ANCONA Hanno preso servizio ieri altri due medici e dieci infermieri militari nelle case di riposo-Rsa marchigiane che vanno a aggiungersi al medico e ai tre infermieri già impiegati presso la Rsa di Urbisaglia. Lo riferisce l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, sempre in stretto contatto con i vertici della Sanità militare che hanno complessivamente dislocato nelle Marche sedici unità di personale. Dei nuovi arrivi, quattro infermieri sono destinati alla Rsa Mastai Ferretti di Senigallia, un medico e due infermieri a Casa Roverella di Pesaro, un medico e quattro infermieri al Sassatelli di Fermo. «Ringraziamo la Sanità militare per il prezioso contributo e la preziosa collaborazione che sta fornendo alle Marche nella difficile situazione di contenimento della pandemia. Collaboreranno con le strutture dell'Asur, garantendo un sostegno aggiuntivo per salvaguardare la fascia più anziana e fragile della popolazione marchigiana». Le Rsa e le Case di riposo, ha ricordato l'assessore, «sono state, sin dall'insediamento della nuova giunta, tutte attentamente seguite da specialisti e medici Usca e da infermieri dell'Asur per consentire trattamenti e terapie di tipo ospedaliero. Il nuovo personale della sanità militare, dall'interno delle strutture stesse, potrà incentivare i percorsi terapeutici già introdotti, con appropriatezza e continuità».

