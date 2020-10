MEDICI DI BASE: SÌ AI TEST RAPIDI ANTIGENICI DA FARE NEGLI STUDI PRIVATI

L'EMERGENZA

ANCONA In una settimana 329 positivi nelle Marche, con la provincia ascolana che paga il prezzo più caro in termini di persone infettate dal Coronavirus. Sette giorni in ascesa, anche se al momento sotto controllo, se consideriamo il picco di contagi in altre regioni italiane. Nella giornata di ieri il servizio sanità della Regione ha segnalato una impennata di tamponi positivi: 84 su 1.524 nuove diagnosi. I casi maggiori arrivano appunto dalla provincia di Ascoli (46), quindi 12 in provincia di Macerata, 12 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona e 7 in provincia di Fermo.

I contagi

Numeri che comprendono 15 soggetti sintomatici, 27 contatti in ambito domestico, 17 contatti stretti di casi positivi, 1 rientro dall'estero (Romania), 10 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 rientri da altra regione, 1 caso riscontrato in ambito comunitario/assistenziale e 10 casi in fase di verifica. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati testati 2.517 tamponi: 1.524 nel percorso nuove diagnosi e 993 nel percorso guariti. E proprio nell'Ascolano quella di ieri è stata una giornata con numeri in crescendo, che probabilmente verranno confermati oggi dal servizio salute della Regione. Dopo i due istituti chiusi per la diffusione del virus nelle aule, altre due classi sono state chiuse a causa dei contagi, mentre otto anziani di un centro sociale sono risultati positivi dopo i tamponi. A Fermo, il sindaco Paolo Calcinaro, si trova in ospedale per accertamenti: il primo cittadino da domenica ha i sintomi del Covid e lunedì ha avuto la conferma dal tampone. Dopo la notizia della positività del sindaco, gli assessori, tutti in quarantena precauzionale, si sono sottoposti al test rapido e tre sono risultati positivi.

Negli ospedali

Sono saliti a 36 (uno in più rispetto al giorno precedente) i ricoverati negli ospedali delle Marche. Cinque i pazienti attualmente in terapia intensiva, secondo l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche: 2 si trovano all'ospedale di Torrette di Ancona, 2 a San Benedetto del Tronto, 1 a Marche Nord, mentre una persona è in semi intensiva, sempre a San Benedetto. I 30 degenti in reparti non intensivi sono così suddivisi: 10 a Torrette, una in Clinica Ostetrico-Ginecologica ad Ancona, 5 a Marche Nord, 14 a Fermo. Sono 19 gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. I positivi in isolamento domiciliare salgono da 982 a 1.016, le persone in quarantena per contatti con i contagiati da 3.159 a 3.456: 360 con sintomi, 90 operatori sanitari. I dimessi-guariti salgono a 6.240, mentre non si sono registrati decessi.

La novità

Nel frattempo ieri i medici di base hanno fornito la loro disponibilità ad effettuare i test rapidi antigenici nell'incontro fra il governo - con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, quello per la salute Roberto Speranza - e le Regioni, le Province e i Comuni sul tema delle nuove misure anti Covid. La possibilità di fare il test Covid dal medico di famiglia o dal pediatra renderà più fluido il lavoro degli ospedali e dei drive-in, oltre ad assicurare una maggiore capacità di intercettare prima gli eventuali casi positivi. Le ultime tendenze mostrano infatti che gli ambienti familiari sono oggi più a rischio e per questo - secondo il ministero della Salute - bisogna consentire alle famiglie di provvedere subito al test, mettendo subito a disposizione un fondo già approvato di 235 milioni per portare la diagnostica di primo livello negli studi medici.

Maria Teresa Bianciardi

