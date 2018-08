Maxi-schermo, drink e concerti Agli Archi c'è il Periferia Pride

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITAZIONEANCONA Nella piazza delle occasioni sospese, dove per l'agosto 2020 erano attesi il nuovo pavimento in granito di Trani e panchine in pietra d'Istria dove chiacchierare all'ombra di ciliegi fioriti o sotto nuove luci a led, il sindaco Valeria Mancinelli chiama a raccolta per sabato pomeriggio i cittadini, per l'adunata anconetana del Periferia Pride. Spiegherà cosa si perde Ancona con il congelamento dei 12 milioni dei fondi ministeriali assegnati dal bando periferie del governo Renzi e ora tenuti in sospeso da un emendamento...