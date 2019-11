Maxi rotatoria per collegare due quartieri

LE OPERE

ANCONA Alla Baraccola si amplia anche l'area degli insediamenti legati ai servizi. Recentemente la Confcommercio ha aperto gli uffici in via Totti nell'edificio da quasi 2mila mq, distribuito su tre piani, costato circa 2 milioni. Alcuni servizi (come il 730) sono ancora in centro, così come in via della Loggia è rimasta la Cooperativa di Garanzia, ma il grosso dell'attività è stata dislocata nella struttura alla Baraccola che ha consentito di accentrare tre province (Ancona, Macerata e Fermo) e alcuni uffici regionali. A luglio invece la Giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Sediari, aveva dato l'ok al progetto di ampliamento della sede della Guardia di Finanza, ubicata in via Paolo Borsellino, alla Baraccola. L'intervento costituito da un nuovo edificio destinato prevalentemente a magazzino rappresenta un nuovo inserimento edilizio all'interno dell'area che ospita vari edifici ad uso della Guardia di Finanza e richiede una variante al piano regolatore. La nuova struttura avrà una superficie lorda complessiva di circa mille metri quadri. Più realtà operanti maggior afflusso di persone e auto. Tanto che il Comune ha anche messo mano alla viabilità. Così dopo l'estate sono partiti i lavori da 715mila euro per realizzare la nuova rotatoria stradale nell'intersezione tra via Flavia, via Borsellino e il collegamento con via Totti. L'intervento è ad opera della ditta Ubaldi Costruzioni. Il termine del cantiere è stato fissato al 15 novembre, anche se la conclusione potrebbe slittare vista anche la necessità di un esproprio in corsa di un piccolo appezzamento. da quando è stato aperto il cantiere è stata modificata la linea 44 così come è stata ristretta la carreggiata per raggiungere la Statale 16 con inevitabili rallentamenti e code soprattutto in alcune fasce orarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA