Maxi abete, ruota e mercatini

Una pioggia di coriandoli bianchi e rossi come la Dorica, fontanelle pirotecniche ed una selection di musiche della miglior tradizione natalizia. Un countdown culminato con gli effetti speciali quello che ha preceduto l'accensione dell'albero di piazza Roma, accompagnato dagli applausi delle migliaia di persone accorse per assistere allo start ufficiale delle festività più amate dell'anno. Bambini entusiasti in prima fila ed una fiumana di gente che dal palco ha invaso corso Garibaldi a perdita d'occhio: il pubblico delle grandi occasioni insomma si stimano circa 7-8mila persone , che non ha mancato l'appuntamento diventato ormai tradizione consolidata del capoluogo. «Ogni anno giriamo il palco verso un lato diverso della piazza, ma l'affluenza è sempre la stessa osserva ironica la sindaca Valeria Mancinelli, prima di premere il bottone per dare inizio alle danze . ci aspettano 50 giorni durante i quali la città sarà in festa, un'occasione per avere un momento di serenità in più». Un messaggio rivolto non solo agli anconetani, ma anche a chi viene da fuori per respirare l'atmosfera natalizia dorica.

«Il presidente di Federalberghi fa sapere la prima cittadina mi ha detto che gli scorsi anni, in questo periodo, le strutture ricettive chiudevano perché erano vuote, mentre quest'anno si stanno riempiendo. Un operatore turistico di Jesi ha fatto dei pacchetti ad hoc per i mercatini di Ancona». Ma al di là delle ripercussioni turistiche ed economiche della kermesse di eventi targata BiAnconatale, «il vero spettacolo siete voi afferma Mancinelli, rivolta alla folla disposta di fronte al palco : Ancona è una comunità, e questo conta molto più dei soldi. Il più bel regalo che possa desiderare per questa città è vivere un momento di fiducia tra noi e di serenità». Sotto l'abete di quasi 11 metri, molte persone hanno iniziato ad assieparsi anche mezz'ora prima dell'evento presentato dai giornalisti Barbara Tomasino (Rai) e Maurizio Socci (Etv Marche) per essere sicuri di non perdersi neanche un momento dello spettacolo, iniziato con la performance di pole dance della campionessa italiana Laura Borgognoni e concluso con l'esibizione della Jumpin'Jive Orchestra, con un vasto repertorio dedicato al Natale. In molti da fuori Ancona, come Alberto, arrivato da Macerata con la famiglia per «goderci il clima natalizio dorico e magari anche per qualche acquisto per le feste».

