Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Pd cosa ne pensa dell'ipotesi Green pass per ristoranti e attività sociali calato sul suo territorio?

«Io sono favorevole al Green pass perché vanno incentivate le vaccinazioni. Le varianti sono un pericolo vero e il vaccino è l'unico antidoto che abbiamo. Partirei però dai luoghi affollati in cui non è possibile mantenere il distanziamento: penso alla movida, alle sere in viale Trieste, nessuno può esserci se non è vaccinato. Nel caso si rivelasse una misura insufficiente allora coinvolgerei i locali».

È come dire che i vaccini sono obbligatori o è solo una stretta necessaria per evitare la quarta ondata?

«Credo che la vaccinazione sia un dovere etico, morale e civile nei confronti della propria comunità e di chi non può farlo. Per uscire da questo incubo dobbiamo arrivare all'immunità di gregge, la condizione che garantirà sicurezza sanitaria e ripresa economica. Il Green pass non obbliga nessuno ma incentiva la vaccinazione».

C'è stato già un confronto tra voi e le associazioni di categoria del territorio?

«No a livello locale non c'è stato ancora nessun confronto ma una cosa è certa, l'Italia non può richiudere e noi dobbiamo assolutamente rimanere in zona bianca. Per questo dobbiamo spingere sulle vaccinazioni. E se il Green pass va in questa direzione, ben venga».

I parametri per i passaggi tra zone colorate vanno riviste? Cioè bisogna contare i ricoverati e non i positivi?

«Sì, certamente vanno cambiati. Oggi il dato che conta è quello dei ricoveri e non certo il numero dei contagiati. Non possiamo rischiare di tornare in zona gialla e c'è anche l'evidenza dell'effetto che le vaccinazioni fanno sulla gravità dei contagi».

