Matrimonio con il virus I contagiati aumentano

ACQUASANTA Da sei a nove positivi. In poche ore è salito il numero dei contagiati dopo il matrimonio di Acquasanta. Il tracciamento svolto dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'Area vasta ha interessato anche il nido frequentato dal bimbo di un anno risultato infetto e ricoverato precauzionalmente all'ospedale Salesi di Ancona dal momento che aveva la febbre molto alta. L'asilo è stato chiuso poiché altri due bambini sono risultati positivi al Covid e, insieme a loro, anche una delle educatrici. Il Comune, come avviene in questi casi, ha provveduto alla sanificazione dei locali e a mettere in atto tutte le disposizioni stabilite per il contenimento dei contagi. La task force del Sisp sta lavorando per cercare di circoscrivere il focolaio, con la stessa efficienza che è stata messa in campo dopo i positivi riscontrati a seguito della festa in spiaggia di un paio di settimane fa. Anche in questa circostanza, si sta cercando di individuare i contatti stretti di coloro che si trovavano al banchetto nuziale (una sessantina è già in quarantena) e le persone da questi frequentati negli ultimi giorni. Da quanto si è appreso, all'indomani del matrimonio, uno degli invitati, accusando alcuni sintomi, ha deciso di farsi visitare e si è sottoposto al test che ha rivelato il contagio. Da lì, poi, altri invitati al matrimonio sono risultati positivi e di conseguenza l'individuazione del cluster. Bisognerà ora accertare se quella che ha provocato il focolaio di Acquasanta sia la variante Delta del virus. Servirà anche per testare l'efficacia dei vaccini. Tra i contagiati di Acquasanta, infatti, c'è anche chi aveva già effettuato la prima dose del siero ed era in attesa del richiamo.

