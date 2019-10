«Materiali ultra-sicuri l'edificio non c'entra»

L'IMPRENDITORE

ANCONA Prendete due aule d'asilo adiacenti, costruite con gli stessi materiali e arredate con un'unica partita di mobilio. Nella prima i valori della formaldeide rilevati dall'Arpam sono ben al di sotto della norma, nell'altra aumentano di svariate volte, doppiando il limite di legge. Ecco perché nel quartier generale la ditta Subissati a Ostra Vetere, la ditta che ha costruito Il Gabbiano e una cinquantina di altre scuole anche fuori regione, aspettano con assoluta tranquillità e fiducia l'esito delle ulteriori analisi chieste dal Comune di Sirolo per capire l'origine «delle esalazioni provenienti - come scrive l'ordinanza di chiusura dell'edificio - da pavimenti e rivestimenti di tipo vinilico».

La contaminazione

In azienda si è pensato subito a una contaminazione esterna, di qualcosa che - tra abbigliamento, accessori scolastici, detersivi o altre sostanze usate nell'asilo - abbia potuto infiltrare la formaldeide in ambienti originariamente salubri. Uno degli indiziati sembra il Vinavil, la colla ad alta concentrazione di formaldeide che i bambini della materna di Sirolo avrebbero usato per appiccicare alle pareti dell'aula verde cartoncini con i loro disegni colorati con i pennarelli. Potrebbe essere proprio quella colla, usata in abbondanza, la causa dell'improvviso innalzamento dei valori di formaldeide. «Un'ipotesi che ci è stata riferita dal sindaco, ora aspettiamo i risultati ufficiali delle nuove analisi, ma siamo assolutamente tranquilli sulla salubrità dell'edificio», dice il dottor Francesco Subissati, legale rappresentante della ditta specializzata in bioedilizia in legno che dall'entroterra senigalliese s'è meritata una solida fama come partner di committenti pubblici. L'edificio consegnato nel settembre 2018 da Subissati al Comune di Sirolo per ospitare la scuola d'infanzia Il Gabbiano e il centro giovanile, non solo «rispetta le normative in materia di edilizia scolastica», garantisce il titolare, ma è stato costruito «utilizzando materiali ancor più sicuri quanto a salubrità ed eco-compatibilità di quanto non richiedano le norme, i migliori che si possano impiegare nella costruzione di plessi scolastici». Nonostante l'assoluta certezza di aver consegnato una scuola ultra-sicura, la ditta Subissati si è subito messa a disposizione dell'amministrazione di Sirolo, della dirigente scolastica e delle famiglie dei bambini per fugare ogni dubbio. «Non ci basta far presente che abbiamo già prodotto in sede di collaudo tutte le certificazioni sulla salubrità dei materiali usati - spiega Francesco Subissati -. Non ci basta spiegare che siamo andati anche oltre i requisiti richiesti dalle norme, utilizzando materiali di ultima generazione come lastre che assorbono la formaldeide, una scelta di serietà aziendale, non dettata da esigenze normative. Ci siamo anche subito attivati per affiancare ai controlli di Arpam e Asur anche un nostro monitoraggio in continuità affidato a uno dei più qualificati laboratori d'analisi a livello nazionale».

Vicini ai genitori

«Noi siamo vicini all'amministrazione e anche ai genitori, comprensibilmente preoccupati, siamo i primi interessati a fare subito chiarezza sulle origini del problema - spiega il legale rappresentante della Subissati Srl, una delle prime cinque aziende in Italia nelle costruzioni in legno -. Siamo in una fase di verifica sull'origine di questi odori che possono derivare da fattori esterni, una fase che richiede ulteriori accertamenti per i quali è necessario spostare i bambini. Non scendo nel merito, ma faccio presente che una prima prova dell'Arpam non aveva rilevato anomalie e che anche nella seconda verifica sulla formaldeide in un'aula non è stato riscontrato nulla, mentre in quella accanto, stessi materiali e arredi, i valori sono fuori norma. Questi risultati discrepanti, anche usando il semplice buon senso, fanno subito pensare a un fattore esterno».

Lorenzo Sconocchini

