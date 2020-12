Mastrovincenzo «La giunta glissa sui dati dei contagi nei vari Comuni»

ANCONA Che fine ha fatto il report sui contagiati nei Comuni marchigiani? Se lo domanda il consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo, che ha presentato una interrogazione proprio per capire se la giunta intenda mettere in chiaro questi dati secondo le indicazioni del Consiglio. «Nonostante ormai da un mese - sottolinea Mastrovincenzo -, il consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una risoluzione che impegnava il presidente e la giunta a pubblicare quotidianamente un report sul numero di contagiati da Covid 19 per ogni Comune del territorio regionale e a pubblicizzare questi dati attraverso i canali istituzionali della Regione Marche, nulla è stato fatto». Una attesa troppo lunga secondo il consigliere del Pd per dati che sono facilmente reperibili e a disposizione del servizio sanità. «Poiché i cittadini hanno diritto di essere costantemente informati sull'andamento della pandemia, anche relativamente al luogo in cui vivono, ho provveduto a depositare una interrogazione, che è stata sottoscritta da tutto il gruppo del Pd, in cui chiediamo conto di questa ulteriore mancanza di trasparenza da parte dell'Amministrazione regionale e sollecitiamo la pubblicazione dei dati comunali come, appunto, richiesto dall'intero consiglio regionale».

