Mastrovincenzo all'attacco e il presidente del Consiglio prova a risolvere

ANCONA Cancellati con una votazione lampo, tra lo stupore e l'amarezza dei consiglieri del Pd e in particolare del dem Antonio Mastrovincenzo, che un attimo prima della messa al voto durante l'assemblea regionale di ieri ha sfidato la maggioranza: «Vediamo se avete il coraggio di togliere pure questi». Ebbene sì, il coraggio l'hanno avuto. Colpo di spugna senza ripensamenti ai 10mila euro per finanziare la legge regionale che il 3 agosto scorso ha istituito la Giornata Carlo Urbani, intitolata al medico marchigiano morto con la Sars, virus che lui stesso ha identificato per primo. Una cerimonia proposta da Mastrovincenzo - nella scorsa legislatura presidente del consiglio regionale - che ieri dopo la bocciatura ai 10mila euro di finanziamento, ha mostrato tutta la sua indignazione anche attraverso un post sulla sua pagina Facebook. «Nell'anno della terribile pandemia, nell'anno in cui la scienza e la ricerca ci stanno portando fuori da questo dramma - ha scritto -, non si trovano 10mila euro per celebrare un eroe e un simbolo attraverso iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione della sua opera. Una vergogna». Proprio di recente Carlo Urbani è stato nominato tra i Giusti del mondo per la lotta contro le pandemie. In extremis, il presidente del Consiglio Dino Latini ha cercato la salvezza in calcio d'angolo, impegnandosi a trovare i fondi all'interno del bilancio dell'Assemblea legislativa per celebrare il 29 marzo la Giornata Carlo Urbani. Ma forse i soldi non ci sono. Si vedrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA