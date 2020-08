Massimo Rossi, lei nel 2007 era presidente della provincia di Ascoli, all'epoca della battaglia sulla terza corsia. Qualche rimpianto?

«Confesso che ancora oggi, quando transito in A14, rivolgo un pensiero agli artefici di quell'occasione persa».

Perché era favorevole?

«Non sono mai stato un appassionato di opere stradali. Ho un'idea di sviluppo che passa per il trasporto su rotaia, per la mobilità dolce, la metropolitana di superficie».

A maggior ragione, allora?

«E allora penso che migliorare l'esistente sia da preferirsi a costruire ancora. C'era un tracciato A14 da potenziare, sostenevo questa soluzione. Purtroppo si creò un fronte a mio avviso demenziale che si oppose a tutti i costi. Furono dispute da pollaio, nel Fermano c'era chi pretendeva l'arretramento perché nell'ascolano si ragionava della bretella a sud di Pedaso».

A proposito, come la pensa sull'arretramento della A14?

«Qualcuno la definiva un sogno, per me era un incubo. Costi spaventosi e una strada che tagliava le nostre colline. Lo spopolamento dell'entroterra si combatte con i servizi, con poli scolastici efficienti, non portando l'autostrada. Comunque approfondii con la Spea quell'ipotesi. L'arretramento sarebbe costato il doppio della terza corsia da Pedaso a Giulianova».

Ci fu anche una disputa sulle opere compensative.

«Fu un gioco al rialzo, con molta demagogia dell'allora sindaco Di Ruscio. Ottenemmo un tratto di Mare-Monti ed una bretella che avrebbe decongestionato Statale e Valdaso, lui pretendeva opere stradali che costavano quasi più dell'autostrada. Chiedemmo anche di applicare l'art.81 del Dpr del 1977, la norma che per opere di rilevanza statale permette di superare le contrarietà degli enti locali. Non era una soluzione elegante, ma c'era stata una forte condivisione col territorio».

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA