Massimo Baldini, sindaco di Matelica, i lavori del tratto Pedemontana Fabriano-Matelica vanno avanti?

«Sì e anche speditamente. Se tutto va bene entro la primavera dell'anno prossimo questo lotto potrà essere percorribile. La prima parte, quella dallo svincolo Fabriano Est a Cerreto d'Esi, diversi mesi prima. Da cronoprogramma entro febbraio».

Ha controllato personalmente l'avanzamento dei lavori?

«Vado spesso nell'area matelicese del cantiere Pedemontana. La galleria sotto la collina delle Serre c'è, sono in fase di posizionamento i pilastri per il cavalcavia sopra Esanatoglia. Il cantiere lavora. Anche dall'ultimo incontro che ho avuto con Astaldi e Quadrilatero è emerso ottimismo».

Quanto è importante questa strada per Matelica?

«È un'infrastruttura strategica: invoglierà altri imprenditori a venire ad investire nell'entroterra. Abbiamo più di 25 aziende di piccole e medie imprese che hanno bisogno di vie di comunicazione veloce. E non trascurerei il turismo».

Auto e camion oggi passano nel centro abitato...

«Certo, ma con le tre uscite previste, Matelica Nord (zona industriale), Matelica Ovest (direzione Esanatoglia) e Matelica Sud (zona commerciale, direzione Castelraimondo), la viabilità diventa ottimale. Siamo in ritardo di quasi 40 anni, ma non è mai troppo tardi!».

Il Comune di Cerreto d'Esi chiede di unire la vostra uscita Nord alla Sp Muccese 256.

«È una richiesta appoggiata anche da noi. Servono un ponte e una strada di collegamento per circa 600 metri. Faciliterebbe la circolazione non solo alle industrie, ma alla zona del centro di Matelica».

Quanto costerà?

«Circa 7 o 8 milioni di euro. Si pensa di farlo con l'eccedenza del secondo lotto, ma c'è da aspettare la fine di tutta l'opera».

m. a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

