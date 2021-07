Martano (Snals) «I casi ci sono però prevale il senso civico»

P aola Martano, docente all'Alberghiero di Loreto e segretaria regionale Snals, ha notizie di colleghi che hanno deciso di saltare la vaccinazione anti Covid?

«Pochi casi, rispetto la stragrande maggioranza che invece ha deciso di seguire la strada della vaccinazione. Chiaramente ci sono anche docenti che per le patologie di cui soffrono non possono essere sottoposti alla profilassi, ma questo è un altro paio di maniche».

Come sindacato siete intervenuti in merito alla questione?

«Abbiamo sempre detto che la vaccinazione è fondamentale per stare a scuola in sicurezza: il siero anti Covid è l'unica vera arma per evitare di tornare in Dad. La didattica a distanza ci ha consentito di superare l'emergenza ma non potrà mai sostituire la scuola in presenza».

Poi ci sono le questioni ancora aperte. E il 15 settembre è dietro l'angolo.

«Infatti. C'è da sciogliere il grande nodo del servizio di trasporto scolastico, occorrono dispositivi per sanificare l'aria nelle classi specialmente d'inverno. I docenti hanno accettato la profilassi consapevoli della sua importanza, ma al terzo anno di scuola in tempo di Covid parliamo sempre degli stessi problemi».

