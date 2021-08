Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale: ha letto l'intervista di Acquaroli?

«Plaudo all'abolizione degli ospedali unici. Ma presto verranno a galla le conseguenze degli errori originari: primo fra tutti, dividere i due assessorati afferenti alla sanità. Vanno a due velocità. Baldelli ha fatto il masterplan, Saltamarini quando in consiglio gli poniamo interrogazioni sui servizi territoriali rimanda tutto e dice che ci vorrà tempo. Io non vedo idee non chiare. Soddisfatta? Mah, direi proprio nì».

Vale anche per Marche Nord?.

«Certo. Ho sentito Saltamartini dire nell'incontro a Fano potenzieremo Marche Nordmentre nell'ultimo consiglio regionale Ciccioli, di FdI, partito che esprime il governatore, che rimarrà una sola azienda ospedaliera che sarà quella di Ancona».

Scomodiamo Mao per dire quanto «grande è la confusione sotto il cielo»?

«Ma è quel che succede sul territorio. I comitati che li hanno votati non ci stanno capendo più niente. Baldelli ristruttura gli ospedali poi chiedi: quando farete i punti di primo intervento? E loro: vedremo»

Quindi, il voto?

«Sei meno. Il meno, per me docente, è un incoraggiamento a fare meglio»

Sulle infrastrutture?

«Non ho letto cenni del governatore al trasporto su ferro che a noi sta molto a cuore, leggiamo della Fano-Urbino, della riapertura della Pergola-Fabriano. Poi ho letto del sogno-Guinza ma le competenze sono del governo e FdI non ne fa parte. Noi abbiamo Coltorti che sul tema si sta dando molto da fare».

Ceriscioli ha detto che M5S è la quinta colonna del centrodestra?

«Chi? È il centrodestra che si è allineato a noi. Questa giunta regionale ha due assessori fanesi e, sfortunatamente per loro, la loro storia politica è agli atti: Aguzzi da sindaco, Carloni da assessore e anche Serfilippi erano tutti, dico tutti, pro ospedale unico».

L'ex governatore è stato pesante su di voi.

«Mi stupisce l'atteggiamento Pd: finchè non riconoscerà i motivi che hanno minato l'alleanza con noi e per cui ha perso così tanti voti resterà a terra. Ma questo si vede già nel loro gruppo».

a. t.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA