Marchetti: «È colpa dell'alta pressione»

ANCONA Dottor Giancarlo Marchetti, dg Arpam, c 'è da preoccuparsi per l'inquinamento ad Ancona?

«L'allarme subentra nel momento in cui dovessimo registrare 4-5 sforamenti consecutivi, allora sì che bisognerebbe prendere provvedimenti, come la limitazione del traffico o del riscaldamento. Ma il fatto che Fano è stata l'unica città marchigiana ad aver superato i 35 sforamenti nel 2019 porta a farci ritenere che la nostra qualità dell'aria sia buona».

Molti criticano che la principale centralina sia installata alla Cittadella.

«È un falso mito, noi seguiamo le norme: nelle città con più di 100mila abitanti la stazione principale deve essere di fondo, non direttamente a contatto con fattori come traffico e industria. La nostra, peraltro, si trova alla stessa altezza delle ciminiere del porto e rileva l'aria che la maggioranza degli anconetani respira. E poi abbiamo una seconda stazione da traffico situata nei pressi della stazione ferroviaria: anche lì ci sono stati pochi sforamenti». Quando si conosceranno i dati rilevati dai 22 mini-campionatori mobili di polveri sottili? «Lo studio è in corso, presto avremo i risultati della ricerca relativa ai primi sei mesi».

A cosa sono dovuti gli attuali sforamenti di Pm10?

«All'alta pressione e all'assenza di perturbazioni e ventilazione che non favorisce la dispersione delle polveri, concentrate nelle città per via del traffico e degli impianti di riscaldamento, ma soprattutto della combustione di legna: un caminetto acceso in un pomeriggio produce la stessa quantità di polveri di un'auto a benzina che percorre 10mila km».

s. r.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA