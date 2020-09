Mangialardi: «Evitiamo di alimentare le polemiche»

ANCONA Maurizio Mangialardi è tornato a parlare a una settimana di distanza dal voto. E lo fa da leader della coalizione di centrosinistra uscita sconfitta dalle Regionali, ma anche e soprattutto come esponente di un partito che in queste ore sta cercando di rimettersi in carreggiata, aspettando l'esito del ballottaggio per il sindaco di Senigallia. Mangialardi cerca di riportare i dem all'interno del recinto. «Bisogna aprire un dibattito giusto al momento giusto», sottolinea il candidato governatore. E ribadisce: «È volontà del Partito democratico e del centrosinistra fare una riflessione profonda sul voto che deve mettere al centro il progetto di rilancio, prima delle persone». Quindi chiarisce: «Nei giorni scorsi ho chiesto al segretario regionale Giovanni Gostoli di attendere il ballottaggio a Senigallia ed è per questa ragione che non sono stati convocati gli organismi dirigenti, non per altro». Quindi il monito per evitare altre uscite che chiaramente manifestano il grande fermento all'interno del partito: «Ci saranno i luoghi per discutere - dice - e pertanto chiedo a tutti un gesto di responsabilità senza non alimentare polemiche».

