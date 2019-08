Mangialardi (Anci Marche)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sulla sicurezzanessuna deroga»«Sulla sicurezza non si possono concedere deroghe». È irremovibile il sindaco Maurizio Mangialardi, nonché presidente Anci Marche. «Mi rendo conto di come sia importante per i nostri operatori organizzare eventi per essere competitivi con altre località turistiche spiega -. Proprio in questa direzione, pur ponendo il tema della sicurezza al di sopra di tutto, ho firmato all'inizio dell'estate un'ordinanza che consente agli operatori balneari di organizzare piccoli eventi pubblici. Un provvedimento che ha...