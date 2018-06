Mancinelli o Tombolini è sfida all'ultima scheda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Valeria Mancinelli o Stefano Tombolini. Ancona sceglie il sindaco 2018-2023. Ai nastri di partenza del ballottaggio odierno (si vota alle 7 alle 23) i due candidati più votati il 10 giugno. Al primo turno il sindaco uscente Mancinelli ha avuto il 47,92% con 20.738 voti, 1241 in più della coalizione Pd, Verdi, Ancora x Ancona, Ancona Popolare e centristi per Ancona. Tombolini ha invece ottenuto il 28,44% pari a 12.308 preferenze, 615 in più della coalizione formata dalle liste civiche 60100, Servire Ancona e dai partiti Lega, Forza...