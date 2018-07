Mancano bolli e certificati appalti per 3 milioni fermi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA BUROCRAZIAANCONA Nuova scuola Mercantini e asfalti fermi per intoppi burocratici. Alcuni interventi sarebbero già dovuti partire, ma per l'aggiudicazione definitiva mancano alcuni requisiti e documenti, indispensabili per la consegna dei lavori. La demolizione del vecchio edificio che ospitava la primaria Mercantini, iniziata a febbraio, è stato ultimata, ma mancano ancora alcuni passaggi prima che possa partire l'intervento di costruzione della nuova struttura. L'attesa«Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva fare - spiega Paolo...