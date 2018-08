Mail del sindaco al Governo «Adesso dateci subito i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO STRAPPOANCONA Il Comune ha rispettato gli impegni previsti dal contratto. E ora chiede allo Stato di fare altrettanto liquidando il 20% dei 12 milioni, così come previsto dal patto sottoscritto con il Piano periferie, ora rinviato al 2020. Palazzo del Popolo presenta subito il conto alla Presidenza del consiglio per il piano Archi-Palombella-stazione. Lo fa con una pec (mail certificata) inviata mercoledì per vedersi accreditare circa 2,4 milioni perché da contratto lo Stato deve liquidare, come anticipo, il 20% dei fondi assegnati al...