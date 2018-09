CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma sono soprattutto gli accertamenti condotti in ateneo che ora rischiano di spedire Mazzini sotto processo. Perché agli atti della Politecnica delle Marche, che ha ereditato le sedi e gli archivi dell'Università degli studi di Ancona, risulta in effetti che Leonardo Mazzini abbia frequentato il corso di Laurea in Ingegneria civile, sezione edile, dall'anno accademico 1969-70 all'anno 84-85, ma il suo corso di studi ad Ancona si sarebbe interrotto, senza conseguire la laurea, il 21 novembre 84. In quella data viene congedato per...