«Ma si sono dimenticati di corso Amendola»

ANCONA I cantori della Pasquella di Varano, un gruppo di moticiclisti vestiti da Babbo Natale e diretti al Salesi a cui si deve aggiungere il passaggio di una slitta con elfi e Babbi Natale a bordo. Sono le iniziative proposte dagli operatori del Centro Commerciale Amendola&Co che mai come quest'anno hanno trovato una serie di problemi per allestire qualcosa di veramente interessante per il quartiere Adriatico, in modo particolare per la zona di corso Amendola. Nonostante la qualità dei servizi offerti ma sopratutto la presenza sul territorio di numerose attività commerciali, questa zona sembra un po' messa da parte. «Il Comune si è dimenticato di mettere le luci in piazza don Minzoni - afferma Bruno Fossatelli, titolare della nota gioielleria in corso Amendola - Avevamo chiesto a nostre spese di allestire un albero di Natale sempre in questa piazza. Ci è stato detto che bisogna seguire certi protocolli e che solo certe aziende possono effettuare questi lavori. Noi ne avevamo proposta una a nostro spese, ma almeno per il momento non abbiamo avuto risposte. Eravamo intenzionati anche a mettere come lo scorso anno la Casa di Babbo Natale ma gli uffici tecnici comunali ci hanno detto che occorre presentare il piano della sicurezza». E il futuro non promette nulla di buono. « Per le iniziative legate al quartiere - aggiunge Fossatelli - ci è stato detto che potremo contare solo sul mercato al coperto di via Maratta e sul Dorico. Il commercio è in difficoltà, abbiamo perso anche la Notte bianca sempre per motivi legati alla sicurezza».

Claudio Comirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA