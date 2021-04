Ma se un anno fa il rilascio avveniva in una fase della curva dei contagi che tendeva allo zero, traguardo raggiunto tre settimane dopo, adesso le curve somigliano più a quelle di fine ottobre (incidenza intorno a 130 e 6.500 positivi attuali) solo che allora la pendenza era verso l'alto, ora piegano in discesa. Ma se il confronto dei numeri può far pensare a un passo rischioso, ci sono altri parametri che spingono in direzione opposta. Non solo le capacità di tracciamento, molto accentuate con l'introduzione dei test antigenici rapidi (in media 600 al giorno) o le nuove terapie che rispetto a un anno fa consentono di fronteggiare meglio l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il numero degli immunizzati

A fare la differenza potrebbe essere soprattutto il numero degli immunizzati. Il 3 maggio 2020 scorso i guariti nelle Marche erano 2.200, lo 0.15% della popolazione: tutti gli altri, oltre un milione e mezzo di residenti, erano suscettibili di infettarsi. Alla data di ieri i guariti erano quasi 87mila, quasi il 6% della popolazione. Anche se non tutti hanno ancora gli anticorpi, e ci sono casi di reinfezione, si può stimare che un marchigiano su 20 ora sia protetto per aver già superato la malattia. A questi si aggiungono i vaccinati: 365.790 marchigiani (il 24,2%) hanno già ricevuto la prima dose mentre sono 125.871 (l'8,3%) quelli protetti da una vaccinazione totale. Quasi un marchigiano su tre al momento dovrebbe avere sviluppato una qualche difesa immunitaria, anche se non ancora completa, dal virus Sars-Cov-2. Siamo distanti dall'immunità di gregge, stimata intorno al 70%, ma già aver messo al sicuro categorie a rischio come Over 80 e sanitari ridurrà l'impatto dell'epidemia sui ricoveri e sui decessi.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA