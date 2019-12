«Ma poi sappiamo come vanno gli appalti pubblici, si possono aspettare sei mesi per un certificato antimafia e i tempi non vanno forzati - ha detto il sindaco -. Poi non è facile fare previsioni. Basta vedere l'Università, che ha dovuto rivedere il programma per il recupero dell'ex palazzo di vetro, prevedendo per un singolo intervento di restyling ben cinque anni». Invece per i nove progetti del Comune, «ormai ci siamo», come ha esordito il sindaco ricordando tutto il lavoro che c'è stato prima, il grande sforzo di pianificazione e di progettazione preliminare della struttura comunale (era presente l'architetto Claudio Centanni) che ha consentito a Palazzo del popolo di partecipare dal 2015 con successo a bandi per l'erogazione di contributi.

Palazzo degli Anziani

Così sono arrivati 5,7 milioni di fondi europei dell'Iti Waterfront, che oltre alla nuova illuminazione vedrà nei prossimi anni nuovi interventi per il restyling di Palazzo degli Anziani (dove già è stato recuperato il terzo piano seminterrato) e nell'area tra piazza Dante e il porto traianeo. Poi i 12 milioni erogati dalla Presidenza del Consiglio per la riqualificazione della periferia nord Palombella-Stazione-Archi, compreso il terminal dei bus con parcheggio scambiatore da 260 posti auto all'ex fornace del Verrocchio, e i due milioni (più uno dell'Erap) per il progetto di riqualificazione Aud Archi città, con alloggi popolari, spazi per i servizi sociali e una nuova palestra a Borgo Pio.

«La città cambierà volto ha detto l'assessore al Piano strategico, Ida Simonella, - grazie a nove interventi di rigenerazione urbana». Il primo a tagliare il traguardo sarà il progetto per l'illuminazione scenografica e a risparmio energetico del waterfront, da completare entro il Natale del 2020. Restano indietro, ma solo per ora, i progetti per l'ex Dreher e per la riqulificazione delle casette sismiche di via Marchetti-Pergolesi. «Durante la demolizione del vecchio birrificio della Palombella abbiamo trovato una vecchia fornace calchera - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini -. La volontà di valorizzarla ci ha portato a rivedere il progetto che sarà rimodulato entro primavera, dopo di che andrà a bando». Da gennaio invece, ha annunciato il direttore dell'Erap di Ancona Maurizio Urbinati, saranno affidati i lavori di restauro della prima delle 21 palazzine, per un totale di 127 appartamenti, che saranno restaurate insieme agli spazi comuni nell'ex Iacp di via Marchetti-Pergolesi, con il contributo di un milione dei proprietari. «Una esperienza sociale di partecipazione e collaborazione - ha detto Urbinati - senza precedenti su questo territorio».

Lo stop del Milleproroghe

E dire che il 5 agosto del 2018, almeno per i sei progetti del Bando periferie, tutto sembrava perduto, con il decreto Milleproroghe che congelava per due anni i finanziamenti destinati a cento comuni capoluoghi di provincia, tra cui Ancona. «C'è stata una grande mobilitazione per riavere quei soldi - ha ricordato il sindaco - che ha coinvolto molte associazioni categoria, dalla Cgil a Confindustria. Siamo riusciti a riavere quei fondi e anche se si è perso più di un anno, rispetto ai programmi iniziali, ormai ci siamo. Altro che libro dei sogni».

