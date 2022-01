«Ma l'attività didattica si sospende in zona rossa»

ANCONA L'Ufficio scolastico regionale non ci sta ad essere il bersaglio delle polemiche. «Spiace rilevare che i provvedimenti dei sindaci (di chiudere le scuole la giornata di venerdì e ieri, ndr) in alcuni casi parrebbero essere stati erroneamente intesi come un prolungamento della sospensione dell'attività didattica e scolastica o una interruzione del servizio scolastico. Da qui l'opportunità dei chiarimenti resi dall'Usr al riguardo alla luce delle norme vigenti, così di evitare fraintendimenti da parte di chiunque». Così il direttore Filisetti in una circolare che ricordato ad insegnanti e personale Ata che sarebbero dovuti essere presenti a scuola per garantire il servizio: «I provvedimenti dei sindaci che hanno ritenuto di disporre la deroga alla didattica in presenza sono stati adottati il 5 gennaio, senza comunicazione all'amministrazione scolastica regionale o alle sue articolazioni provinciali, né l'amministrazione scolastica ha rilevato nei giorni immediatamente precedenti specifiche indicazioni da parte della competente autorità sanitaria. Tali provvedimenti possono essere presi per decreto legge del 6 agosto 2021 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o delle sue varianti nella popolazione scolastica. Non appena apprese (per via indiretta) le determinazioni dei sindaci, l'amministrazione scolastica ha ricordato alle scuole di propria competenza che tali provvedimenti non possono determinare la sospensione dell'attività didattica ma solo la variazione della modalità della stessa, come stabilito dalle norme da tempo vigenti».

