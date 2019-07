«Ma il rosso prolungato manderebbe in tilt la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETSYLING ANCONA Un progetto di bonifica e rifacimento dell'intero manto stradale con pietra arenaria al posto dell'asfalto, materiale che più si addice alle caratteristiche e alle bellezze del centro storico. È la risposta che il Comune dà alle istanze del popolo di via della Loggia, dopo la mozione presentata dal Gruppo consiliare della Lega.Le richieste«Da tempo abbiamo raccolto le richieste di cittadini e commercianti presentando una mozione per il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale per il passaggio dei...