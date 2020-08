M ario Cavallaro, quando era senatore si è battuto per questa galleria. Cosa è successo?

«Ho presentato molte interrogazioni in merito. Si parla tanto di appennino e di trasversali minori da aprire: il Cornello resta l'esempio di ciò che si doveva fare e non si è fatto».

Quanti soldi pubblici sono andati bruciati per quest'opera? Ha mai fatto un calcolo?

«Tantissimi, almeno qualche decina di milioni di euro. Tra progetto e primo stralcio parliamo di una cifra tra 10 e 20 milioni mentre l'opera nel suo complesso era valutata sugli 80 milioni di euro e forse non sarebbero bastati. Si sapeva che l'opera era costosa ma a mio avviso indispensabile per colmare la frattura che ancora c'è tra Marche e Umbria».

Questa incompiuta può considerarsi una sconfitta della politica? «Sicuramente della politica intesa come missione strategica. Averla accantonata così, senza tante discussioni resta una ferita aperta. Fino ad un certo punto Marche ed Umbria sembravano favorevoli alla realizzazione del traforo, poi le stesse regioni hanno abbandonato l'impegno verso questa realizzazione».

C'è qualcuno che all'epoca poteva fare qualcosa in più e non l'ha fatto? «Certamente sì. All'epoca era comunque l'Anas che aveva in mano la parte tecnico progettuale che il piano generale. Chi ha gestito quei ministeri ha maggiori responsabilità. Per un certo periodo si rallentò per via del progetto di una diga che sarebbe dovuta sorgere vicino al traforo del Cornello. Sta di fatto che alla fine non si è fatto ne l'uno ne l'altra».

Secondo lei è un progetto che può essere ripreso?

«Il tunnel di circa 4 km del Cornello sarebbe ancora utile, anche permanendo l'attuale viabilità, il che abbasserebbe i costi di realizzazione».

