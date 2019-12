Luci accese sui ciliegi in fiore «Effetto da bosco incantato»

IL PROGETTISTA

ANCONA Non accadrà più che, passando per via Marconi davanti alla piazza del Crocifisso, neanche te ne accorgi, camuffata com'è nel suo grigio degrado di pavimentazioni sconnesse e panchine annerite. Una macchia rosa, di notte illuminata da fari ben indirizzati, richiamerà i passanti «con l'effetto - garantiscono i progettisti - di un bosco incantato». Merito dei nove alberi da ciliegio in fiore previsti nel progetto dagli architetti Giovambattista Padalino e Carla Lucarelli e dall'ingegner Rosanna Petrilli per la nuova piazza del Crocifisso, davanti all'omonima chiesa del quartiere degli Archi. Gli alberi saranno valorizzati da un'illuminazione d'effetto, la pavimentazione sarà in pietra di Trani e granito, mentre le sedute in pietra verranno usate anche come dissuasori ai limiti delle strade.

La pavimentazione della piazza sarà omogenea dalla chiesa fino a via Marconi, con una superficie rialzata rispetto al passaggio delle auto. Sarà allargato il marciapiede all'uscita della chiesa, «in modo che possa diventare - spiega l'architetto Padalino - una sorta di sagrato in cui ci si possa intrattenere». La nuova piazza del Crocifisso dovrà essere accessibile anche ai diversamente abili «non solo con percorsi specifici e l'eliminazione di barriere architettoniche, ma con un'impostazione complessiva». Accessibile a tutti, ma messa al riparo dalle auto da uno sbalzo di livello rispetto alla strada. Non sarà isolata, anche se verrà schermata rispetto a via Marconi da cespugli in essenza adatta in funzione antismog e fonoassorbente, senza limitare la visibilità della piazza, in cui resteranno i vecchi platani. Sono previste nuove panchine, cestini e fioriere.

Già nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva è scomparsa la fontana in pietra d'Istria con getto d'acqua illuminato che compariva nel progetto preliminare del Comune, perché dagli incontri tra progettisti, amministratori, residenti ed associazioni era emersa l'esigenza di fare in modo che, dopo aver speso 800mila euro per rifarla, la nuova piazza del Crocifisso sia facile da conservare con una manutenzione ordinaria. «Per l'acqua viene mantenuta la fontanella che c'è già», spiega l'architetto Padalino.

Sarà una piazza davvero nuova, rispetto a quella che c'è ora, capace di coinvolgere i residenti nella vita sociale del quartiere, animata dalla parrocchia e da varie associazioni, ma anche in grado di attirare turisti e visitatori.

«Abbiamo individuato delle aree funzionali per accogliere le attività più tipiche della piazza, penso anche alle associazioni e alla parrocchia, in modo che divenga il centro vitale dell'intero quartiere - spiega ancora il progettista -. Ma abbiamo tenuto conto anche della stretta relazione che c'è con i portici degli Archi, dove spesso passano viaggiatori e turisti, e anche con la Mole Vanvitelliana, destinata a diventare sempre più un polo del turismo culturale». I lavori della nuova piazza dovrebbero cominciare in primavera e da capitolato d'appalto sono previsti 180 giorni lavorativi per il completamento del restyling.

