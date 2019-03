CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Luca riavvolge il nastro della memoria: «Il quartiere è cambiato da 20 anni, quando la gente del posto ha iniziato a trasferirsi e ad affittare le case. Era pieno di negozi, tre alimentari, non mancava niente». Niente contro gli immigrati. «Sono amico con il ristoratore cinese, tanti stranieri lavorano e si comportano bene. Può capitare la notte che qualcuno beve, ma nulla di che». Poi c'è l'altra faccia, quella nascosta. «Quando c'è stato l'ultimo terremoto sono tutti scappati da casa. Per strada c'erano etnie che non vedi mai....