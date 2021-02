Lorenzo Sconocchini

Se davvero qualcuno spera che una telefonata possa allungare la vita, specie agli anziani chiusi da quasi un anno in casa aspettando il vaccino anti-Covid, meglio non fare troppo affidamento sul numero verde attivato dalla Regione Marche per prenotare la profilassi per gli over 80 a partire da sabato 20. Perché a quel numero - l'800.00.99.66, gestito da Poste Italiane - potrebbe rispondere solo una voce registrata che, cambiando due o tre volte messaggio, tutto fa tranne che mettervi in contatto con un operatore. È successo per lunghi tratti ieri, proprio nel tanto atteso click day che dava il via alle prenotazioni. Un altro passo falso, dopo il cambio in corsa di 8 delle 15 location annunciate come punti di vaccinazione, e ora c'è da sperare che la macchina organizzativa venga messa a punto di qui a sabato prossimo. È vero che, delusi dal numero verde, ci si poteva prenotare online attraverso il sistema delle Poste: in quattro passaggi e due minuti di tempo in effetti si riesce a ottenere un appuntamento preciso per la prima dose del siero. Ma su circa 133mila marchigiani over 80 da avviare al vaccino, quanti non sanno smanettare sul computer e non hanno accanto un persona disponibile a cui delegare la prenotazione online? Il numero verde, che secondo gli annunci della Regione Marche dovrebbe funzionare dal lunedì al venerdì (dunque anche ieri) dalle 9 alle 18, avrebbe fatto davvero comodo. E c'è ancora aperta la partita degli anziani non deambulanti, per i quali la vaccinazione sarà eseguita a domicilio. Ma serve prima un accordo con i medici di medicina generale, che ancora non c'è, e bisogna organizzare il servizio. Sperando che, se un anziano infermo al letto telefona per prenotarsi, qualcuno gli risponda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA