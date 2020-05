Lorenzo Sconocchini

Nel giorno in cui il governatore Ceriscioli annuncia che le Marche sono pronte ad accogliere turisti, inserendo nel pacchetto delle offerte anche un bell'indice di contagio Rt vicino allo zero, ecco altre proiezioni del sempre lungimirante Osservatorio sulla salute delle Regioni, puntuale come una sveglia al collo ad allungare un'ombra sulla voglia di ripartire delle Marche. Dopo i pessimi oroscopi di un mese fa - quando gli esperti vaticinavano per le Marche un'uscita dall'epidemia dopo il 27 giugno, penultimi davanti solo alla Lombardia - ecco l'aggiornamento da non perdere. Secondo le ultime proiezioni dell'Osservatorio, la cui riconosciuta autorevolezza è dovuta anche alla direzione di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, l'azzeramento dei contagi sarà possibile non prima del 23 giugno, quarta peggiore previsione nella classifica delle regioni. Nessuno mette in dubbio le «solide basi scientifiche» vantate dall'Osservatorio nel suo studio. Ma siccome la pretesa è quella di dare «un contributo alle scelte delle istituzioni regionali e nazionali», una responsabilità che pesa, allora è normale che si chiedano spiegazioni. A noi ne basta una: come si fa a stimare che le Marche (10 casi positivi negli ultimi tre giorni) ne escano fuori praticamente insieme al Piemonte, che in 72 ore ne ha collezionati 338?

