Lorenzo Sconocchini

Mentre il governo invita tutti a restare in casa e studia con le Regioni un nuovo, pesante giro di vite a breve, non escluso un coprifuoco dalle ore 18, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli riapre il centro storico alle auto, sospendendo la Ztl dall'alba a mezzanotte, festivi compresi, e invita a fare shopping nei negozi della città. «Una decisione - ha spiegato il primo cittadino eletto a settembre - presa per sostenere il commercio maceratese». Intento lodevole fino a un mese fa, quando nelle Marche si contavano 20 positivi al giorno. Mossa molto rischiosa ora, nel capoluogo di una provincia che in quattro giorni ha registrato 589 contagi, più della provincia di Pesaro Urbino in tutto il mese di ottobre. Nessuno s'aspettava da Parcaroli un drammatico appello a restare in casa, come quello lanciato dal suo predecessore la mattina del 3 febbraio 2018, mentre Traini sparava all'impazzata. Altri tempi, ora non volano proiettili, solo un Coronavirus molto contagioso. Magari però era meglio concentrarsi sugli aiuti pubblici al commercio in sofferenza o invitare i cittadini ad acquistare, dagli stessi negozi, con le consegne a domicilio. Un po' di prudenza, davanti a una curva dei contagi che il ministro Speranza ha definito terrificante, avrebbe aiutato tutti a sentirsi a Macerata, sulla Terra. Non su Marte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA