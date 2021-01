Lorenzo Sconocchini

L'indice Rt, che misura la capacità dell'epidemia di espandersi, ondeggia nelle Marche al di sotto della soglia di sicurezza ormai da due mesi, dopo l'ultimo sforamento a 1.17 del 20 novembre. Prima che il ministero introducesse nuovi criteri, sarebbe bastato per starsene tranquilli in zona gialla. Adesso però pesano di più altri parametri (il numero dei casi in base alla popolazione, i focolai, la saturazione degli ospedali), ma anche qui i segnali erano incoraggianti. L'incidenza dei nuovi contagi in calo da due settimane. I focolai che divampano con minor frequenza di prima. La pressione sugli ospedali sopra le soglie critiche, ma di poco, con i posti letto occupati per Covid scesi in una settimana dal 38 al 31% in terapia intensiva e dal 50 al 46% in area medica. Ce n'era abbastanza da aspettarsi un'altra valutazione a rischio moderato dalla cabina di regia che oggi attribuirà i colori alle Regioni. E c'erano tutte le premesse, secondo i criteri illustrati da ministero della Salute e Iss, per attendersi un rientro delle Marche in fascia gialla, dopo due settimane in arancione. Tanto più, dopo che il governatore Acquaroli aveva messo sul piatto della bilancia la volontà di rafforzare la zona gialla con altre restrizioni nei weekend. Invece sembra che dovremo restare un'altra settimana senza prendere un caffè al bar, andare a pranzo al ristorante, spostarsi dal proprio comune se non per necessità. A differenza di altre regioni, che potrebbero uscire più in fretta dall'arancione. Evidentemente i sacrifici dei marchigiani non bastano ancora. Attenzione, però, che la pazienza ha un limite (e la disperazione pure). E nuovi sacrifici, con questi numeri, sono più difficili da capire e soprattutto da accettare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA