Lorenzo Sconocchini

Dopo aver promesso per settimane «scoppoloni di San Ciriaco e multe che... ci siam capiti» ai furbetti della gita fuori porta, il sindaco di Ancona Mancinelli non poteva assistere inerte al via libera di Ceriscioli alle passeggiate in spiaggia da domani. Doveva rispondere ordinanza per ordinanza, come ha fatto subito, a costo di trasformare la festa patronale del 4 maggio in un PD-Day della riva contesa. Immaginabile il sobbollimento avuto giovedì dal sindaco vedendo sulla pagina web della Regione Marche, a corredo dell'ordinanza sulle spiagge, proprio una bella foto di Portonovo (scelta chissà quanto casuale), il lido più amato degli anconetani, da lei protetto durante la quarantena piazzando pattuglie di vigili sulla strada per la baia. L'ordinanza di Ceriscioli, in vigore a partire dalla festa patronale, rischiava di vanificare tutto, come sfugge solo a chi ignora l'irresistibile seduzione esercitata da Portonovo nei confronti degli anconetani. Basta ricordarsi di certe domeniche d'inverno, quando al primo raggio di sole si affollano gli arenili da Ramona alla chiesa di Santa Maria. Figurarsi cosa sarebbe successo dopo due mesi di clausura, senza lo stop del sindaco. A Valeria sarebbe scappato qualche scoppolone, non solo virtuale. E al governatore, che sta alla Mancinelli come l'aglio ai vampiri, conveniva correre verso altri lidi.

