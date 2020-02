Lonely planet Best in travel Consegnato il kit ufficiale

ANCONA Consegnato agli operatori turistici della provincia il kit ufficiale Lonely planet-Best in travel 2020. La Bibbia delle guide turistiche ha piazzato infatti le Marche al secondo posto tra le regioni da visitare nel mondo. Ai 2.397 operatori della provincia di Ancona (suddivisi nelle tipologie Alberghi, Alloggi agrituristici, Alloggi in affitto, Aree di sosta Plein Air, B&B, Case per ferie, Ostelli della gioventù, Residenze turistico alberghiere, Rifugi, Stabilimenti Balneari, Villaggi turistici) è stato affidato l'altro giorno, nel corso di un incontro nella sala Terzo Censi al palaRossini, il kit ufficiale ecosostenibile composto da diverse formule del distintivo Best in Travel 2020, da desk, vetrofanie e manifesti da utilizzare nelle strutture recettive. Fin dai primi giorni dell'anno la Regione sta imprimendo un ritmo molto sostenuto alle attività promozionali turistiche in vista delle celebrazioni dei maggiori eventi culturali e non solo che caratterizzeranno questo anno: già dal 1° gennaio gli spot televisivi con il testimonial Vincenzo Nibali andati in onda sui programmi Rai di maggiore ascolto, fra pochi giorni la presentazione dell'offerta turistica alla Bit di Milano. E la cerimonia dell'altro giorno fa parte di una strategia promozionale per coinvolgere in un virtuoso gioco di squadra il sistema turistico e chi contribuisce con il proprio impegno e lavoro a far riconoscere le Marche come destinazione turistica di eccellenza. «Dobbiamo ampliare la visibilità dei nostri valori ha affermato il governatore Ceriscioli - come seconda regione al mondo che merita un viaggio nel 2020».

