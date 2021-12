«Lo strano caso: si inizia sempre dalle categorie più vaccinate»

A ntonio Renga, segretario generale Flc Cgil Marche, da oggi scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico: temete criticità?

«In alcune scuole sì. Parliamo di una minoranza di non vaccinati, perché sappiamo che la copertura del personale scolastico è di oltre il 95%, però qualche criticità ci sarà. In particolare nelle Primarie e nelle scuole dell'Infanzia, dove è difficile trovare supplenti».

Per quanto riguarda i controlli?

«Le circolari con le regole precise sono uscite solo tra ieri e l'altro ieri, benché si conoscesse già da tempo la scadenza di oggi: le solite cose all'italiana ».

Condivide la misura dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico?

«La Cgil è per la legge sull'obbligo vaccinale per tutti. Personalmente, non capisco perché lo si preveda per un settore e per un altro no. Come è stato per il Green pass, partito dalla scuola e poi esteso a tutto il mondo del lavoro: non mi è chiaro perché si cominci sempre da un settore peraltro in gran parte vaccinato. Io, per esempio, ho fatto la terza dose giovedì».

m. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

