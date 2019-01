CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scooter è un obbligo, anche di inverno, specie per chi vive in centro ad Ancona. Altrettanto d'obbligo, evitare al ritorno la Flaminia per la sua pericolosità. Lo sostiene Giovanni Danieli, medico, che percorre in direzione dell'ospedale di Torrette, dove ha sede anche la facoltà di medicina. I guai per chi viaggia in due ruote sono acuiti dal fatto che già in genere, sulle strade di Ancona, c'è poco rispetto per i motociclisti. Lo slalom è comunque una disciplina che accomuna tutti i frequentatori della Flaminia. «L'andata - afferma...