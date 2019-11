Lo sconto del 25% mangiato dai favori

ANCONA Anatomia di un rialzo d'asta. Ovvero come vincere un appalto da 750mila euro con uno sconto del 25% e poi recuperare sottobanco, con varianti in corso d'opera e assegnazioni di nuovi lavori-doppione, i quasi 190mila euro inizialmente abbonati al Comune. Un trucco per spiazzare la concorrenza che, non potendo contare sui buoni uffici di un funzionario corrotto che fa recuperare margini di guadagno, veniva estromessa dalla corsa al ribasso per non finire fuori mercato. Ecco la vicenda esemplare dell'appalto per la riqualificazione dell'area del Passetto tra la pista di pattinaggio, i laghetti e le piscine comunali, dove il patto illecito che secondo la Procura s'era saldato tra un geometra comunale, Simone Bonci, e l'imprenditore che prometteva tangenti sempre più invitanti, Carlo Palumbi, avrebbe consentito alla ditta esecutrice di «recuperare integralmente - come si legge nell'ordinanza d'arresto del geometra - l'importo corrispondente al ribasso d'asta». Un gioco di prestigio per il quale la Procura ora contesta a Bonci e Palumbi la corruzione aggravata e ipotizza altri reati (abuso d'ufficio, turbativa d'asta e truffa) nei confronti dell'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini e di dirigenti e funzionari della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile che hanno firmato le autorizzazioni di spesa.

I cinque arresti

Per capire come sia stato possibile tornare al costo pre-ribasso, basta incrociare gli atti dell'inchiesta Ghost Jobs della Squadra mobile dorica svelati dopo il blitz in Comune e i cinque arresti (Bonci a Montacuto e 4 imprenditori ai domiciliari) con le determine dirigenziali consultabili online nell'albo pretorio del Comune di Ancona. Si scopre così, che dopo essersi aggiudicata il 7 maggio 2018 l'appalto per il restyling del parco del Passetto, laghetti compresi, con un ribasso del 25,65%, per un importo di 418.155 euro più Iva, la società teramana Procaccia & C. di Palumbi riesce un po' alla volta, con ben sette atti amministrativi firmati da dirigenti e funzionari comunali (ma secondo la Procura predisposti proprio da Bonci) a recuperare guadagni da quest'affare che nelle condizioni di partenza le avrebbe garantito profitti risicati. E a ottenere tempi supplementari per un cantiere che doveva concludersi in 130 giorni entro il 18 ottobre 2018 e invece è arrivato giusto in tempo per l'inaugurazione del primo giugno scorso. Già il 7 agosto 2018, dopo appena un paio di mesi di lavori, alla ditta Procaccia viene garantita una prima, sostanziosa boccata d'ossigeno. Con una determina firmata dal dottor Ciro Del Pesce, all'epoca reggente ad interim dei Lavori pubblici, viene approvata la prima perizia di variante che assegna lavori aggiuntivi per 33.837 euro più Iva.

Motivo? Demolendo il fondo delle vasche per i biolaghi ci si è accorti che sotto il terreno «si presentava incoerente e con caratteristiche geotecniche non idonee per garantire la stabilità delle strutture» e liberando i muretti esterni da terreno e vegetazione si era scoperto che le radici profonde avevano «interessato la parte inferiore dei muretti perimetrali determinando il degrado e compromettendone la stabilità». Serve dunque realizzare «una struttura portante più rigida nei confronti dei possibili cedimenti». La seconda variante è del 21 dicembre: non aumenta l'importo contrattuale, ma assegna altri 105 giorni all'impresa.

Le firme a turno

Nel mirino della Procura sono finite poi cinque determine, dove compaiono a turno le firme dei funzionari Circelli, Borgognoni e Ronconi, che assegnano alla Procaccia altri lavori. Quattro riguardano sempre l'area del cantiere ai Laghetti, per un importo complessivo di circa 65mila euro più Iva, un'altra, del 13 giugno scorso, assegna lavori (secondo la Procura mai eseguiti) per 29.112 euro più Iva per interventi di manutenzione al cimitero di Tavernelle.

Alla fine, come svela anche l'intercettazione ambientale di un colloquio tra Bonci e Palumbi, il 19 aprile nell'ufficio del geometra, la ditta Procaccia avrebbe ottenuto dal Comune di Ancona, tra Passetto e altro, corrispettivi per 715 mila euro. Si sente il geometra dire «avrei piacere di prendere almeno un altro caffé» (per la Procura è un riferimento a utilità già ricevute da Bonci) e l'imprenditore lamentarsi perché il «caffè è corto», parlando in codice dei margini risicati dopo il ribasso. Ma il geometra lo rassicura: «Lo allunghiamo dopo...», dice riferendosi, secondo gli investigatori, al meccanismo delle varianti e dei lavori compensativi.

L'unico a parlare

L'imprenditore teramano Carlo Palumbi, l'unico degli arrestati a parlare durante gli interrogatori di garanzia, ha spiegato che varianti e integrazioni erano state necessarie per rimediare a un progetto dei Laghetti, redatto per altro da Bonci, «fatto veramente con i piedi». Secondo la ricostruzione della Procura invece il geometra, in cambio di vantaggi di natura tuttora imprecisata, si adoperava, anche predisponendo gli atti istruttori e sollecitando gli uffici per i pagamenti, per far ottenere a Palombi lavori in realtà «ricompresi nell'originaria gara d'appalto» per il Passetto e affidati con indebito ricorso alle varianti o far liquidare altri lavori, come al Tavernelle, «pur nella consapevolezza che non erano stati eseguiti».

Lorenzo Sconocchini

