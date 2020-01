Lo scheletro di 7 piani sarà di nuovo coperto

LA SOLUZIONE

ANCONA Sarà di nuovo ricoperto lo scheletro nudo dell'ex Palazzo di Vetro, svelato nell'aprile del 2012 dalle raffiche di vento che strapparono gli ultimi brandelli del velo della sposa, la rete bianca di copertura che ormai da tempo svolazzava conferendo all'edificio sventrato dalla bonifica dell'amianto un aspetto sinistro, manco fosse infestato da fantasmi.

L'armatura metallica

L'armatura metallica rossastra di sette piani che svetta tra corso Stamira e via Palestro, a due passi da piazza Pertini, non sarà più quel monumento al degrado da cui spuntano ciuffi d'erba e persino alberelli, circondato dal 2009 da un recinto da cantiere tappezzato da scritte e disegni di writer improvvisati. L'Università Politecnica delle Marche, proprietaria dell'edificio dal settembre scorso, ha deciso di avviare un'operazione decoro, coprendo lo scheletro con delle fasciature che lo rendano esteticamente accettabile in attesa che, nel giro di un anno e mezzo, partano i lavori di restyling che riguarderanno anche la storica sede del Rettorato, nel palazzo attiguo.

L'effetto estetico

L'armatura del palazzo che fino a 11 anni fa ospitava il quartier generale della Provincia di Ancona avrà tutt'altro aspetto, coperta da teloni di cui si sta studiando la grafica, anche se di sicuro sarà raffigurato il logo di Univpm, visto che l'edificio ospiterà in futuro sia spazi per l'Universtà Politecnica che uffici dell'ente Provincia. L'ateneo dorico sta emanando il bando per l'affidamento dei lavori per la fasciatura completa del palazzo, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto estetico dell'edificio attualmente poco consono al contesto urbano. Il ricorso alla gara è necessario perché gli importi previsti sono superiori ai limiti di 40 mila euro fissati per l'affidamento diretto di lavori nel settore pubblico.

Liberare i marciapiedi

Cominceranno invece il 20 gennaio prossimo, sempre a cura di Univpm, i lavori all'esterno della sede storica del Rettorato che si affaccia su piazza Roma, necessari per sostituire le impalcature con mantovane e garantire la percorribilità dei marciapiedi circostanti, soprattutto sul lato di via Villafranca. I lavori, che dovrebbero durare un paio di settimane, comprenderanno anche la sostituzione delle fasciature intorno ai cornicioni sul lato della facciata principale su piazza Roma.

I due palazzi verranno restaurati con un'operazione di partenariato pubblico tra Provincia e l'Univpm, che si farà carico dei lavori di ristrutturazione e al termine occuperà poco più della metà dell'ex Palazzo di vetro, integrando gli spazi che dopo la chiusura per il terremoto dell'ottobre 2016 torneranno a agibili nel Palazzo del Rettorato anch'esso sottoposto a restyling e adeguamento sismico. Il resto dell'ex Palazzo di vetro, una volta ristrutturato, sarà ceduto alla Provincia per un corrispettivo a scomputo del valore stimato per i due immobili - 5,8 milioni di euro per l'ex Palazzo di vetro e 2,1 milioni per il Rettorato. All'atto del trasferimento della proprietà in proprio favore, avvenuto a settembre, l'Università si è infatti impegnata, con un preliminare di vendita di bene futuro, a trasferire alla Provincia l'unità immobiliare, di valore pari al prezzo di vendita del compendio immobiliare oggetto di intervento, sulla struttura esistente del Palazzo di Vetro. La Provincia riporterà così nella vecchia sede i 120 dipendenti ora dislocati tra Passo Varano e via Menicucci: quasi tutti tranne i 60 dei nuclei decentrati che si occupano di strade.

l. s.

