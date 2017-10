CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOANCONA C'è un patto di sviluppo e di non aggressione tra Ferretti e Fincantieri. Lo annuncia Marco Cappeddu, responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo cinese Shig-Weichai: «Loro non costruiranno imbarcazioni sotto i 100 metri e noi non andremo oltre i 100 e lavoreremo per sviluppare il design dei loro maxiyacht». Un altro segno indelebile della volontà di fare sistema, anche fra aziende che fino a poco tempo fa non si prendevano reciprocamente in considerazione. È una notizia che sottende altra carne al fuoco che in...