Lo scenario a tinte fosche di Cinti, Confcommercio «Male l'abbigliamento, la ristorazione è massacrata»

ANCONA Pensare che il 2020 si sarebbe chiuso col botto era andare oltre ogni più rosea previsione, ma Francesco Cinti, presidente della delegazione di Ancona di Confcommercio, vuole sperare che almeno nel 2021 possano delinearsi le condizioni per un rimbalzo in alto importante dell'economia locale. «È inutile nascondersi. Questo Natale i consumi sono stati bassi. Il settore alimentare ha tenuto, ma abbigliamento e accessori hanno subito un calo intorno al 10 11% e il turismo e la ristorazione sono stati letteralmente massacrati». A poco potranno servire i pochi giorni in arancione prima di Capodanno. «Bar e ristoranti continuano a essere chiusi e senza i cenoni soffre pure l'abbigliamento. Perché chi è che si compra un vestito nuovo per stare a casa? Tutto è collegato». Allora meglio guardare all'anno nuovo. A partire dai saldi. «È sempre una buona occasione per ridare ossigeno al settore. Quest'anno partiranno più in là in modo da permettere ai negozi di continuare a vendere a prezzo pieno anche durante i primi giorni di gennaio, ma le attività sono piene di merce e per i consumatori potrebbe essere un'opportunità per rinnovare tutto il guardaroba a prezzi davvero convenienti». Poi si spera nell'effetto dei vaccini. «Se grazie ad essi riusciremo a rientrare almeno in zona gialla penso si potrà tornare a crescere». Da evitare invece in maniera assoluta un nuovo lockdown «Sarebbe il colpo di grazia per tante attività. Perciò facciamo appello a tutti affinché ognuno faccia la propria parte nel rispettare le misure di sicurezza».

m. r.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA