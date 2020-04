Lo scarico delle responsabilità della Regione per voce del Presidente Ceriscioli sulle Case di riposo e sulle Rsa sul grande numero di anziani deceduti nelle Marche non è solo imputabile, come capitato altrove, alla diffusione del contagio e alla fragilità delle persone ospiti, ma anche alla mancanza di adeguata assistenza sanitaria dovuta alla carenza di posti letto in Regione nei reparti di medicina e nella strutture dedicate. È il caso del Santa Colomba di Pesaro con 20 decessi, Villa Almagià di Ancona con 11 decessi, 10 presso l'Rsa di Recanati, 6 alla Casa di Riposo Buttari di Osimo, 4 a Castelraimondo e via di seguito, con dati non aggiornati. Cosa è avvenuto in questi anni? Di fatto la Regione procedendo al taglio indiscriminato di posti letto ha sostanzialmente abolito la possibilità di ricovero per pazienti sub-acuti e sub-cronici, che intasando i reparti di degenza, sono stati trasferiti massicciamente in strutture di tipo pubblico Asur, dei Comuni, di Fondazioni o di privati con risorse sanitarie corrispondenti agli standard, ma non adeguate alle reali esigenze degli ospiti. Tutto questo nell'ordinaria amministrazione sanitaria è stato esaustivo ma in presenza di periodi straordinari, non solo il Covid 19, ma anche altre patologie stagionali, è del tutto insufficiente. Spessissimo in questi giorni le direzioni sanitarie di Rsa, Case di riposo, e Strutture protette hanno richiesto l'intervento urgente dell' Asur sia per fare i tamponi che per trasferire i pazienti nei reparti ospedalieri dedicati e non hanno trovato alcuna risposta dall'altra parte. Ciò è dovuto all'intasamento negli ospedali dei posti letto di pazienti in fase attiva, nonché alla insufficienza del personale sanitario, in questi anni mai sostituito in seguito a trasferimenti e pensionamenti. Quanto esposto è responsabilità esclusiva della Regione che ha dato mandato di contenimento delle assunzioni all'Asur, che a cascata non ha proceduto alle doverose sostituzioni e programmazioni dei posti letto necessari nei reparti. II sistema è imploso e dove ha resistito è stato più per merito dei singoli operatori e dell'équipe responsabilizzate, piuttosto che dell'organizzazione generale che ha difettato di dispositivi di protezione, di risorse di laboratorio e indicazioni cliniche. Un problema di tutte le Regioni? Sicuramente. Ma il rapporto tra numero dei positivi ed i morti nella nostra Regione è altissimo: in Umbria siamo al 3,9% dei positivi, in Veneto circa il 6,1% dei positivi, nelle Marche circa il 13,4%. Un dato tragico su cui dobbiamo riflettere in modo autocritico.

Carlo Ciccioli

Portavoce regionale Fratelli d'Italia

