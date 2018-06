CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO SCALOANCONA Cambia lo skyline del porto. Tutti i silos di cemento, utilizzati per i traffici di cereali nella darsena Marche dell'area commerciale del porto, saranno demoliti, compresi quelli dove gli artisti Blu ed Ericailcane erano intervenuti con rulli e colori. Anche le pareti dei due silos, trasformate in tele d'artista, scompariranno. Quando? Dopo il 31 dicembre 2019, data in cui scadranno le concessioni alle società Silos Granari della Sicilia srl e Sai srl che gestiscono attualmente questi silos. Su queste concessioni e...