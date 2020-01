LO CHOC

SENIGALLIA Ancora una notte in discoteca, ancora la notte di un giorno di festa, ancora la morte in agguato. L'8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra, sei vittime. Ieri mattina, altre due a Senigallia, subito dopo la serata del divertimento dedicata alla Befana. Due amiche per la pelle, insieme fino alla fine: falciate sull'Arceviese, a Bettolelle, in un tratto di strada provinciale definito maledetto dai residenti. A travolgerle un senigalliese: guidava ubriaco, è stato arrestato ora è in camera di sicurezza, in questura ad Ancona.

L'allarme

È stato lui, Massimo Renelli, 47 anni, a dare l'allarme, intorno alle 4.30 del mattino. «Ho investito qualcosa» ha detto. Quel «qualcosa» erano Sonia Farris, 34 anni, ed Elisa Rondina, 43, di Colli al Metauro, nel Fanese. Avevano trascorso la serata nella discoteca Megà, che proponeva una serata dedicata alla musica degli anni Ottanta e Novanta. I loro corpi, sbalzati fuori dalla sede stradale, sono stati ritrovati in un campo, dopo l'arrivo dei soccorritori, solo grazie alla livida luce delle fotoelettriche dei vigili del fuoco che hanno svelato la tragedia. Inutile l'arrivo dei soccorritori del 118, per le due donne non c'era nulla da fare. La polizia stradale, guidata dal comandante Francesco Cipriano, ha rilevato l'incidente: da un lato con l'identificazione delle due vittime; dall'altro con gli accertamenti sulle condizioni del guidatore.

Il test

Renelli, con un passato da camionista e fino a pochi mesi fa gestore del Circolo Acli di Cannella, frazione dove risiede, aveva un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite di legge. Anche lui era uscito dal Megà dopo avervi trascorso la serata. La macchina, una Fiat Punto, presentava gravi danni nella parte anteriore. Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo si è fermato dopo l'impatto. È sceso ed è andato a vedere perché non trovava nulla. Ha quindi deciso di chiamare la polizia per riferire che era accaduto qualcosa. Il tragico investimento davanti al guardrail in prossimità di un fosso. Le vittime avevano parcheggiato nel piazzale davanti alla cantina Mezzanotte, subito dopo il ponte sul fosso, erano a pochi metri dalla loro auto ma non l'hanno potuta raggiungere. Elisa aveva acceso la torcia del cellulare per rendersi più visibile. Sono state investite da dietro, senza scampo, a terra è rimasto un segno di frenata, in corrispondenza del guardrail, oltre il quale sono state sbalzate nel campo. L'arresto con l'accusa di duplice omicidio stradale è scattato quando l'etilometro ha evidenziato l'alto livello di alcol.

Sonia ed Elisa abitavano a Calcinelli di Fano ora diventata Colli al Metauro dopo la fusione tra Serrungarina, Montelabbate e Saltara. Sonia faceva la parrucchiera, Elisa era una maestra delle elementari. Come molti altri clienti avevano dovuto lasciare le macchine a ridosso dell'Arceviese. Una provinciale che i residenti hanno ribattezzato «la strada della morte». Tra i pericoli la mancanza di una banchina laterale: non c'è spazio per i pedoni ed è pericoloso anche solo fermarsi. In alcuni tratti dell'Arceviese c'è qualche striscia di terra dove poter camminare, lì nemmeno quella. Anche Renelli stava rientrando a casa a Cannella. «Sono passato a mezzanotte - racconta Moreno Evangelisti, che abita vicino al Megà - ho visto tante macchine parcheggiate ovunque, fino a dove lavoro io alla Cms che sarà mezzo chilometro dal Megà. Ho visto anche due persone a piedi che andavano verso la discoteca ed ho pensato che fosse davvero pericoloso camminare a piedi di notte sull'Arceviese. Dopo alcune ore ho saputo cos'era successo. Una tragedia».

Il dolore

Tutti nella zona conoscono Renelli. Era stato l'oste fino a pochi mesi fa del circolo di Cannella, poco distante, dove si era recato anche la sera prima. Per molti una tragedia annunciata. «Sono anni che è così aggiunge Claudio Panichi, un residente della zona ogni volta che scendo dal Filetto vedo gente che cammina a piedi nel buio». Ieri mattina il padre e la sorella di Sonia sono andati a vedere il luogo dell'incidente. «Ci hanno avvisato solo stamattina - hanno detto solo la forza di dire - lei viveva da sola. Ancora non riusciamo a crederci». Per terra, vicino al guardrail, hanno trovato i suoi occhiali spezzati a metà. Senigallia sotto choc per un'altra tragedia, dopo quella di Pegah Naffadi, travolta e uccisa a Mestre. «Esprimo il cordoglio della città per questa nuova tragedia le parole del sindaco Maurizio Mangialardi la seconda in pochi giorni. Servono una maggiore attenzione e cultura». «Sono vicino alle famiglie e agli amici delle due ragazze decedute stanotte» il commento del sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi.

Sabrina Marinelli

