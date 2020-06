LO CHOC

NUMANA Abbattutti tutti i paletti sulla spiaggia libera di Marcelli sistemati dall'amministrazione per garantire il distanziamento anche sui tratti di arenile lasciati alla fruizione gratuita. Un gesto di autentica stupidità, dovuto molto probabilmente a una banda di ragazzini che ha trascorso la notte in spiaggia, lasciando anche una scia di rifiuti alle proprie spalle. Non prende quota l'ipotesi, pure ventilata sui commenti alla vicenda sui social network, che si tratti di una ripicca proprio contro la gestione della spiaggia libera a Numana che ha suscitato malumori.

Non è la prima volta che la spiaggia di Marcelli viene persa di mira dai vandali ma, fino a questo momento, per lo più si è trattato di gruppi di giovani e anche meno giovani che dopo aver trascorso la serata in spiaggia hanno lasciato rifiuti, bottiglie, cartacce sulla spiaggia. In questo caso è stato diverso: non c'è dubbio che si sia trattato di un gesto volontario. Lo dimostra che nessun paletto, di quelli che servono ad indicare la posizione dei teli da mare per rispettare il distanziamento, sia stato risparmiato. Una semplice bravata? O una preoccupante avvisaglia che le serate da brividi, dopo aver toccato Ancon a e Senigallia, adesso si stanno trasferendo anche sulle spiagge della riviera.

I controlli

Dove il distanziamento viene preso molto sul serio per dare garanzie ai frequentatori degli arenili: la polizia locale di Sirolo sabato è intervenuta a Spiaggia Urbani nel corso dei controlli quotidiani anche se in questo caso nNon è stato il per sovraffollamento ma per il comportamento di un gruppo di ragazzi che occupavano la spiaggia senza la prenotazione che è invece obbligatoria.

