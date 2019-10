Litigano sotto casa e in ospedale poi il ristoratore le spacca il naso

LA VIOLENZA

ANCONA Prima la lite furibonda sotto casa, infuocata dai fumi dell'alcol e scattata per futili motivi. Poi la richiesta di un'ambulanza per lui, trovato in stato di agitazione dai soccorritori, e il trasferimento al pronto soccorso assieme alla compagna. Tra la sala d'attesa e il parcheggio esterno del punto di primo intervento, è scattata ancora la miccia tra due giovani conviventi, entrambi 19enni.

Le botte

Parole forti sono state il preludio di una violenta colluttazione, terminata solamente con l'arrivo della polizia. Ad avere la peggio martedì sera è stata la ragazza, raggiunta al volto da una raffica di pugni, rafforzati dal peso metallico di un anello portato al dito dal suo fidanzato. Lui, ristoratore anconetano, è finito in arresto con l'accusa di lesioni personali aggravate. Lei è dovuta rimanere al pronto soccorso di Torrette a causa delle botte subite: la prognosi stilata dai medici è di 30 giorni. Il referto parla di escoriazioni, tumefazioni e fratture del setto nasale. L'anello che ha aggravato le percosse è stato sequestrato dalle Volanti della polizia. Non è scattato l'arresto per il reato di maltrattamenti perché, da quanto emerso, l'accaduto dell'ospedale sembra essere un episodio isolato di violenza e non la tappa di un'infinita serie di vessazioni subite dalla ragazza. Anche lei avrebbe allungato le mani verso il compagno, ferendolo all'altezza del viso e del collo. I graffi profondi e le escoriazioni erano ben visibili sulla pelle del 19enne ieri mattina, quando è stato scortato dagli agenti delle Volanti in tribunale per la direttissima dopo una notte passata ai domiciliari.

La decisione

Incensurato, è stato rimesso subito il libertà dal giudice senza alcuna misura cautelare. È potuto dunque tornare nell'appartamento che divide con la 19enne picchiata. Il processo si aprirà il 20 novembre. Per la difesa, rappresentata dall'avvocato Sabrina Sartini, l'episodio di martedì è tutto da ricostruire. Ma, intanto, il giudice Elisa Matricardi ha dovuto prendere atto del verbale d'arresto e della prognosi della vittima. Tutto è iniziato attorno alle 21, nel quartiere di Posatora. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, sotto casa dei ragazzi genitori di un bimbo piccolo sarebbe andato in scena un acceso diverbio, nato per futili motivi e accentuato dalla presunta ebbrezza alcolica del ristoratore. È stato il padre di lui, preoccupato per le condizioni del figlio, a chiamare la centrale del 118 per far inviare sul posto un mezzo di soccorso.

La ricostruzione

Quando l'ambulanza è arrivata, la coppia è salita tranquillamente ed è scattato il trasferimento a Torrette. Mentre il 19enne aspettava di essere visitato sarebbe scattato un ulteriore litigio. Che è proseguito nel piazzale del pronto soccorso con una violenta aggressione. Stando a quanto accertato dalle Volanti dirette dal sostituto commissario Franco Pechini, il ristorante avrebbe colpito la compagna con una scarica di pugni all'altezza del viso, resi ancora più violenti a causa di un pesante anello portato al dito. Il metallo ha avuto un effetto devastante sul volto della ragazza, provocandole la frattura del setto nasale ed escoriazioni multiple. Sono stati gli utenti dell'ospedale, spaventati dalla scena di violenza, ad allertare il 113. Le Volanti, intervenute immediatamente, hanno bloccato il 19enne mentre cercava di allontanarsi dall'ospedale. Mentre lui veniva arrestato, la compagna è stata soccorsa e sottoposta a tutti gli accertamenti medici. Ieri mattina, in aula, il 19enne avrebbe mostrato pentimento, sottolineando però una reciproca condotta violenta delle parti. Starà ora al giudice valutare quanto accaduto martedì sera.

Federica Serfilippi

